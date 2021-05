Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss war im ITRAXX Senior Financials eine abnehmende Risikoaversion zu beobachten, so die Analysten der Helaba.Unterstützt worden sei die Stimmung durch eine freundliche Tendenz am Aktienmarkt. Zudem habe die Bayern LB am Freitag ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Im ersten Quartal habe die Bank einen Gewinn vor Steuern von 164 Mio. EUR erzielt, nachdem sie im Vorjahreszeitraum wegen der Coronakrise in die roten Zahlen gerutscht sei. Für 2021 erwarte der Konzern ein Ergebnis vor Steuern zwischen 200 und 400 Mio. EUR. ...

