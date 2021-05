Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Xlife Sciences AG (ISIN CH0461929603/ WKN A2PK6Z) vom 17. Mai 2021:Xlife ist neu im MSCI Word Micro Cap Index und erhält weiter PublizitätXlife im MSCI World Micro Cap IndexPer Handelsstart am kommenden 28. Mai wird die Xlife Sciences AG in den MSCI World Micro Cap Index aufgenommen. Der Index repräsentiert global fast 6'000 Unternehmen mit (noch) kleiner Marktkapitalisierung in 23 industrialisierten Ländern. Xlife wird im Sub-Index Deutschland vertreten sein. ...

