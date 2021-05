DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aareal Bank verkleinert Vorstand



17.05.2021 / 10:13

Aareal Bank verkleinert Vorstand - Ressorts Chief Risk Officer und Chief Lending Officer werden zusammengelegt - Vorstandsmitglied Dagmar Knopek geht in den Ruhestand Wiesbaden, 17. Mai 2021 - Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG hat eine Verkleinerung des Vorstands durch die Zusammenlegung zweier Ressorts beschlossen. Mit Wirkung zum 1. Juni 2021 werden die Vorstandsressorts des Chief Lending Officers und des Chief Risk Officers im Chief Risk Office (CRO) zusammengeführt. Das neu formierte Ressort wird von Christiane Kunisch-Wolff verantwortet, derzeit Chief Risk Officer. Dagmar Knopek, seit 2013 Vorstandsmitglied und als Chief Lending Officer in der Marktfolge bisher für Credit-Management, Operations und das Workout-Portfolio verantwortlich, wird ihren am 31. Mai 2021 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern und in den Ruhestand treten. Die Aareal Bank hatte bereits kommuniziert, dass sich der Aufsichtsrat mit Größe und Zusammensetzung des Vorstands befasst. Die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch erklärte: "Mit der Zusammenlegung zweier bisher getrennter Ressorts nutzen wir die sich bietende Möglichkeit, das Gremium zu straffen und die Aufstellung des Vorstands zu optimieren." Zum Ausscheiden von Dagmar Knopek ergänzte Marija Korsch: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Dagmar Knopek schon jetzt für ihren herausragenden Einsatz und ihre wertvollen Beiträge zur Entwicklung der Aareal Bank in den vergangenen Jahren. Mit ihrer großen Expertise war sie über viele Jahre ein Garant für die hohe Qualität unseres Kreditportfolios. Davon haben wir insbesondere auch in der Corona-Pandemie profitiert. Wir wünschen Dagmar Knopek alles erdenklich Gute für ihre nächste Lebensphase."

Ansprechpartner

Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Christian.Feldbruegge@aareal-bank.com Anja Käfer-Rohrbach

Telefon: +49 611 348 2298

Anja.Kaefer-Rohrbach@Aareal-Bank.com Über die Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere Beratungs-, Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden.

