Original-Research: CENIT AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu CENIT AG



Unternehmen: CENIT AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 17,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Q1-Zahlen erwartungsgemäß unter Vorjahr; CENIT-Management bestätigt Guidance; Prognosen und Kursziel unverändert; Rating: KAUFEN

Erwartungsgemäß hat die CENIT AG im ersten Quartal 2021 eine gegenüber dem Vorjahresquartal rückläufige Geschäftsentwicklung ausgewiesen. Angesichts der unveränderten pandemiebedingten Belastungen hatte die Gesellschaft einen Umsatzrückgang in Höhe von -7,7 % auf 36,22 Mio. EUR (VJ: 39,23 Mio. EUR) erreicht. Es ist hier anzumerken, dass der Vorjahrszeitraum lediglich für wenige Wochen von der Corona-Pandemie betroffen war, während das erste Quartal 2021 nach wie vor vollständig vom schwierigen Geschäftsumfeld geprägt war. Der Umstand, wonach der überwiegende Teil der CENIT-Kunden aus den besonders betroffenen Branchen Automotive, Aerospace, Maschinen- und Schiffsbau stammen, hat sich hier erschwerend ausgewirkt.

Auf die einzelnen Produktgruppen heruntergebrochen wird eine vergleichsweise konstante Entwicklung der Fremdsoftware-Umsätze sichtbar, die sich gegenüber dem Vorjahresquartal um -0,3 % nur leicht gemindert hatten. Auch die Eigensoftware-Umsätze lagen mit -2,4 % leicht unter dem Vorjahreswert, wohingegen sich die Beratungs-/Service-Umsätze aufgrund von noch fehlenden bzw. verschobenen Aufträgen erwartungsgemäß deutlich um -22,2 % gemindert hatten.



Die damit innerhalb des Umsatzmix gestiegene Bedeutung des margenschwächeren Fremdsoftware-Bereiches hatte einen im Vergleich zum Umsatz stärkeren Ergebnisrückgang zur Folge. Ausgehend vom Rückgang der Rohrertragsmarge auf 48,3 % (VJ: 50,2 %) minderte sich das EBIT auf -0,52 Mio. EUR (0,81 Mio. EUR) und die CENIT AG weist unterm Strich ein negatives Periodenergebnis in Höhe von -0,51 Mio. EUR (VJ: 0,47 Mio. EUR) aus. Trotz dieser negativen Entwicklung war die CENIT AG abermals in der Lage, einen deutlich positiven operativen Cashflow in Höhe von 7,78 Mio. EUR (VJ: 9,65 Mio. EUR) zu erreichen. Zwar hängt dies auch mit den zum Jahresbeginn vereinnahmten Zahlungen zusammen, für die noch im Jahresverlauf eine Leistungserbringung noch erfolgen wird. Die CENIT weist aber in der Regel einen im Vergleich zum operativen Ergebnis höheren operativen Cashflow aus.

Mit Veröffentlichung des Q1-Berichtes hat das CENIT-Management die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Unverändert werden dabei Umsatzerlöse in Höhe von 152 Mio. EUR und ein EBIT von etwa 4,9 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Da wir davon ausgegangen sind, dass insbesondere das erste Halbjahr 2021 noch unter den schwierigen Geschäftsbedingungen betroffen sein wird, ist für uns die Entwicklung des ersten Quartals 2021 nicht überraschend. Wir bestätigen daher unsere im Rahmen der letzten Researchstudie (siehe Studie vom 12.04.2021) zuletzt angepassten Prognosen und behalten auch unser DCF-Bewertungsmodell unverändert bei. Bei einem unveränderten Kursziel in Höhe von 17,80 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22457.pdf



°