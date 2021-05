In den USA deutet sich eine milliardenschwere Fusion zweier Medien-Giganten an: Der Telekommunikations-Riese AT&T verhandelt laut mehreren Presseberichten über eine Fusion seiner Sparte WarnerMedia mit dem TV-Konzern Discovery Communications. Die Transaktion würde ein neues Unternehmen schaffen, das größer ist als Netflix oder NBCUniversal. Beide Aktien steigen am Montag. Wie der Finanzdienst Bloomberg und das Wall Street Journal in der vergangenen Nacht übereinstimmend schrieben, sollen alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...