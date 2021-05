Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die 100 % kabellose BC1-Kamera beeindruckt mit einer Akkulebensdauer von einem ganzen Jahr und verfügt über die EZVIZ-Kerntechnologien wie Nachtsicht in Farbe, Zwei-Wege-Audio und aktive Abschreckung.EZVIZ, eine weltweit führende Marke im Bereich Smart Home Sicherheit, erweitert sein Produktangebot um eine der flexiblesten Sicherheitskameras für einen abgerundeten Schutz des Hauses - einsetzbar im inneren, wie auch im äußeren Bereich. Die 100 % kabellose BC1-Kamera, die zusammen mit einer Basisstation verkauft wird, liefert mit einer einzigen Akkuladung bis zu 365 Tage lang eine zuverlässige Leistung. Die BC1 verfügt über zahlreiche innovative Leistungsmerkmale, darunter detailreiche 1080p-Auflösung, Nachtsicht in Farbe, Zwei-Wege-Audio und aktive Abwehr.Ausgestattet mit einem 12.900-mAh-Akku zeichnet sich die BC1-Kamera durch eine lange Akkulaufzeit aus und gibt dem Anwender weitaus mehr Freiheit bei der Wahl des Installationsortes, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wo sich die Steckdosen befinden. Unterstützt wird die beeindruckende Leistung durch die mitgelieferte Basisstation, die für eine stärkere und zuverlässigere WLAN-Verbindung auch bei größeren Entfernungen oder selbst durch mehrere Wände sorgt.Obwohl die BC1 mit Akkus betrieben wird, bietet sie gleichwertige oder sogar bessere Funktionen als bisherige kabelgebundene Kameras. Mit zwei eingebauten Scheinwerfern liefert sie nachts lebendige, farbenfrohe Bilder und ist nach IP66 zertifiziert, um den meisten Witterungsbedingungen standzuhalten. Da der Sockel magnetisch ist, erfordert die Installation nichts weiter als das Aufstellen auf einer metallischen Oberfläche - keine Kabel, Drähte, Halterungen oder professionelle Installateure sind erforderlich.Durch die Integration eines Passiv-Infrarot-Sensors (PIR) und eines Algorithmus zur Erkennung von menschlichen Konturen ist die BC1-Kamera in der Lage, Menschen von anderen sich bewegenden Objekten zu unterscheiden. Bei der Erkennung von Menschen sendet er über die kostenlose EZVIZ App Warnungen an den Besitzer, während er eine laute Sirene auslöst und zwei Scheinwerfer aufleuchten lässt, um potenzielle Eindringlinge vor Ort abzuschrecken."Die BC1 folgt den Praktiken, die wir mit unserer aktuell beliebten Akku-Kamera haben - wir behalten die einfache, intuitive Bedienung bei und gehen einen Schritt weiter mit einer verlängerten Akkulaufzeit und weiteren innovativen Funktionen", sagt Jessica He, Produktmanagerin der Akku-Kamera-Reihe von EZVIZ. "Die BC1 wurde entwickelt, um jedem ein Sicherheitserlebnis der nächsten Stufe zu bieten."Für Kunden, die ihr Haussicherheitssystem erweitern möchten, bietet EZVIZ verschiedene Set-Varianten an. Kunden können wählen, ob sie eine, zwei oder drei BC1-Kameras mit einer einzigen Basisstation betreiben möchten. Die Basis selbst, kann bis zu 4 BC1 Kameras zeitleich betreiben. Der Videospeicher ist ebenfalls flexibel - Benutzer können Videos auf lokalen microSD-Karten speichern oder EZVIZ CloudPlay für unbegrenzten Cloud-Speicher abonnieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1492840/image1.jpgPressekontakt:Sophie Zhang+86-15858350733media@ezvizlife.comOriginal-Content von: EZVIZ Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136046/4916443