Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) und die Mutares SE &Co. KGaA.(ISIN: DE000A2NB650) verfolgen ähnliche Unternehmensstrategien mit unterschiedlichen Branchenschwerpunkten. Beide aus München. Beide mit hohen Ausschüttungsquoten. Und wer aktuell vielleicht die Nase ein wenig vorne hat, war Thema in unserem Vergleich der Quartalsergebnisse der beiden Carve-Out Spezialisten. Und im neuen Quartal zeigt Mutares wieder einmal, dass man das hohe Transaktionstempo der Vorquartale beibehalten will - und kann. Mutares erwirbt als Add-on die NCC Road Service A/S von NCC Dies ...

