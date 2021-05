Sozial, ökologisch und ethisch vertretbare Renditen

Beim ÖkoWorld Ökovision Classic (WKN: 974968 / ISIN: LU0061928585) ist der Name Programm: Investiert wird weltweit in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter sozialen, ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen.

Unabhängige Überprüfung

Dazu zählen Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen.

Dagegen wird nicht in Bereiche wie die Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik oder Militärtechnologie investiert. Zu den Ausschlusskriterien gehören auch Raubbau, Tierversuche und Kinderarbeit. Ein unabhängiger Anlageausschuss überprüft die Einhaltung der Anlagekriterien und entwickelt diese weiter.

Er entscheidet über Neuaufnahmen und Aussonderung von Unternehmen in das bzw. aus dem Universum. Dem Ausschuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft an.

Das Besondere dabei: Das ÖkoWorld-Prinzip sieht eine vollständige Trennung von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse einerseits und Nachhaltigkeits-Research andererseits vor. Das Portfoliomanagement investiert ausschließlich in Titel, die aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien in das Anlageuniversum aufgenommen wurden.

