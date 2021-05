Am Freitag schrieb ich, dass Elon Musk Ping Pong mit Kryptowährungen spielt. Ständig hin und her, alle paar Tage oder Wochen neue Tweets, welche die Kurse von Kryptowährungen wie dem Dogecoin stark beeinflussen. Mit seinen 50 Millionen Followern ist Elon Musk der kursbeeinflussende Faktor! Am Wochenende war der Bitcoin sein "Opfer", um es mal so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...