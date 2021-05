Apple Music teasert neuerdings eine besondere Ankündigung in seiner Music-App an, die in der Hauptübersicht angezeigt wird. Hinweise deuten auf eine höhere Musikqualität hin - aber auch neue Airpods 3 stehen angeblich an. Der Musikstreaming-Dienst Apple Music erhält angeblich noch am Dienstag ein Upgrade, mit dem der Konzern mit Tidal und Amazon Music HD konkurrieren könnte: Der Dienst soll Unterstützung für verlustfreie Audioqualität erhalten. Entsprechende Hinweise sind schon in den Betaversionen der Android-App und iOS 14.6 gefunden worden. Apple Music erhält in Kürze Lossless-Audio-Support Apple-Music-Teaser:...

