Ringmetall plant Akquisition im Spannringbereich und erhöht Prognose deutlich München, 17. Mai 2021 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902) hat den Zukauf der Firma HOSTO Stolz GmbH & Co. KG ("HOSTO") mit Sitz in Neunkirchen, Deutschland, beschlossen. Entsprechender Beschluss wurde in der heutigen Aufsichtsratssitzung des Unternehmens gefasst. Die Firma HOSTO war bisher der größte Wettbewerber der Ringmetall Gruppe im Bereich der Spannringproduktion für die Weißblechindustrie in Europa. Die Produkte des Unternehmens gelten allgemein als qualitativ sehr hochwertig. HOSTO erwirtschaftete in den vergangenen Jahren mit rund 80 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von 8 bis 10 Mio. EUR bei einer einstelligen EBITDA-Marge. Die notarielle Beurkundung des Kaufs soll am morgigen 18. Mai 2021 erfolgen. Geplant ist der Erwerb der Betriebsgesellschaft sowie aller enthaltenen Assets inklusive Immobilien. Der Kaufpreis wird sich im mittleren einstelligen Millionen Euro-Bereich bewegen und wird sowohl aus den liquiden Mitteln als auch aus freien Kreditlinien finanziert werden. Es ist vorgesehen, die neue Gesellschaft als zusätzlichen Produktionsstandort hauptsächlich in die Konzerntochter Berger Global zu integrieren. Dabei sollen einzelne Produktionsbereiche zwischen Unternehmensstandorten der Ringmetall Gruppe reallokiert werden, um Produktionssynergien zu realisieren sowie Produktionsabläufe und -auslastungen zu optimieren. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass rund 80 Prozent der Umsätze von HOSTO dem Segment Industrial Packaging der Ringmetall Gruppe zugeordnet werden. Der übrige Teil der Umsätze soll zukünftig dem Segment Industrial Handling zugeordnet werden. Die Übernahme von HOSTO und damit die erstmalige Konsolidierung des Unternehmens im Konzern ist zum 31. Mai 2021 vorgesehen. In Anbetracht der Reallokation von Produktbereichen geht der Vorstand entsprechend von einem Umsatzbeitrag im laufenden Geschäftsjahr von 4 bis 5 Mio. EUR aus. Ein signifikanter Ergebnisbeitrag wird angesichts von zu erwartenden Reallokationskosten erst im kommenden Jahr erwartet. Der Vorstand sieht überdies im bisherigen und zu erwartenden weiteren Verlauf des zweiten Quartals eine Fortsetzung des durchweg positiven Trends im Geschäftsverlauf der Ringmetall Gruppe und des gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Die Prognose über den für das Gesamtjahr zu erwartenden Geschäftsverlauf der Ringmetall AG wird daher angehoben. Entsprechend geht der Vorstand nunmehr von Umsätzen zwischen 135 und 145 Mio. EUR (bisher: 115 bis 125 Mio. EUR) sowie einem EBITDA zwischen 13 und 15 Mio. EUR (bisher: 11 bis 13 Mio. EUR) aus. Die angepasste Prognose enthält die im ersten Halbjahr 2021 zu erwartenden Effekte aus Veränderungen der Rohstoffpreise sowie der Wechselkurse des Euro zum US-Dollar, der türkischen Lira und dem britischen Pfund im Vergleich zum Jahresultimo. Ebenso sind bisher zu erwartende Effekte aus der Akquisition von HOSTO enthalten. Für das zweite Halbjahr 2021 sind mögliche Effekte aus der Veränderung von Rohstoffpreisen, der vorgenannten Wechselkurse sowie aus eventuellen weiteren Akquisitionen explizit nicht Teil der angepassten Prognose. ------ Ende der Ad-Hoc-Mitteilung ----- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



