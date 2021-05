Die Euroboden GmbH kann in der ersten Geschäftsjahres-Hälfte 2020/21 (1. Okt. 2020 - 31. Mrz. 2021) sowohl Umsatz als auch Ergebnis nach vorläufigen Zahlen deutlich steigern. Trotz bundesweitem Lockdown beträgt der Jahresüberschuss in diesem Zeitraum 12 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 1,9 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) steigt auf ca. 19 Mio. Euro nach 5,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wächst der Umsatz der Euroboden Gruppe auf 46 Mio. Euro (Vorjahr: 13,5) und die Gesamtleistung des Konzerns auf rund 100 Mio. Euro (Vorjahr: 53,2).

In den vergangenen 12 Monaten konnte Euroboden nach eigenen Angaben elf neue Grundstücke, vor allem in und um München, sichern. Das Ankaufsvolumen dieser neuen Projekte, mit einem Verkaufsvolumen von über 800 Mio. Euro, beträgt ca. 100 Mio. Euro. Das Verkaufsvolumen in der ersten Geschäftsjahres-Hälfte beläuft sich auf rund ...

