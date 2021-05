Cartier Resources hat die Dollier-Liegenschaft an das Rohstoffunternehmen Delta Resources veroptioniert. Dadurch fließen dem Unternehmen Cash-Zahlungen sowie Aktien zu. Zudem sichert man sich einen Net Smelter Return (NSR) für eine mögliche, künftige Produktion.

Cartier Resources sichert sich nach Verkauf Produktions-NSR an Dollier

Cartier Resources (0,27 CAD | 0,20 Euro; CA1467721082) räumt weiter auf in seinem Portfolio. Nachdem man das Wilson-Projekt an Hawkmoon Resources optioniert hat, ist nun die Dollier-Liegenschaft in Chibougamau an der Reihe. Das Goldprojekt geht an das Rohstoffunternehmen Delta Resources. Demnach kann Delta 100 Prozent an Dollier verdienen, in dem es 10.000 Dollar in bar mit dem Tag der Unterzeichnung der Transaktion zahlt und 1 MIo. Dollar in die Exploration investiert. Zudem erhält Cartier insgesamt 600.000 Aktien an Delta Resources, die in vier Tranchen übertragen werden. Nicht zuletzt bekommt Cartier einen zweiprozentigen NSR auf die Dollier-Liegenschaft, sobald Delta die Explorationsausgaben getätigt hat Dieses Recht sichert dem Unternehmen einen entsprechenden Anteil an der möglichen Produktion zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...