Sixt hat seine zuletzt überragende Form am Montag mit einem erneuten 52-Wochen-Rekord bestätigt. So rückte die Aktie des Mietwagen-Anbieters zu Wochenbeginn mit einem soliden Plus von 2,3 Prozent in die Spitzengruppe des SDAX. Gute Stimmung in der Branche verbreitet derzeit vor allem die verbesserte Tourismus-Perspektive.Mietwagen in Urlaubsregionen könnten in der anstehenden Reisesaison deutlich teurer werden. Sowohl Anbieter als auch Vergleichsportale machen dafür entsprechende Anzeichen aus.

