Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es geht spürbar aufwärts mit den Verbraucherpreisen, nicht nur in den Vereinigten Staaten, so die Deutsche Börse AG."Unter anderem zogen die Erzeugerpreise in China im April verglichen mit dem Vorjahr um 6,8 Prozent an", stelle Arthur Brunner von der ICF Bank fest. Zusätzlicher Preisdruck könnte nach Ansicht von Analysten durch das mögliche Ende der Corona-Krise entstehen. Anleger würden sich deshalb fragen, ob und falls ja ab wann die Notenbanken beginnen würden, ihre Pandemiehilfen zurückzufahren. ...

