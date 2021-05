München (www.fondscheck.de) - Bei der Investition des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect (ISIN DE000DK1CJS9/ WKN DK1CJS) in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio, so die Experten von Deka Investment. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...