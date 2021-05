Das dänische Taxiunternehmen Dantaxi und der Energieversorger E.On haben in Kopenhagen einen großen Ladestandort in Betrieb genommen. Dort können nun pro Tag bis zu 400 E-Taxis mit Strom versorgt werden. Der Ladestandort wird laut Dantaxi als wichtiger Schritt für die Umstellung der rund 1.700 Diesel-Taxis in der dänischen Hauptstadt auf Elektroantriebe angesehen, die bis 2025 abgeschlossen sein soll. ...

