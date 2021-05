DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sweet Earth: Sweet Earth schließt die Entwicklung der geschützten CBD-Zigarette ab



17.05.2021 / 12:27

Sweet Earth schließt die Entwicklung der geschützten CBD-Zigarette ab



VANCOUVER, B.C. 17. Mai 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) (OTCQB: SEHCF) ("Sweet Earth", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Entwicklung einer geschützten Sorte von CBD-/Hanfzigaretten mit Pure Products LLC ("Pure Products") abgeschlossen wurde, die unter der Marke Sweet Earth Smooth vermarktet, verkauft und vertrieben werden. Die Zigaretten werden als Turkish Blend (türkische Mischung) verkauft (siehe Abbildung 1) und sind auf der Website (https://sweetearthsmooth.com) und in führenden Apotheken an der Westküste erhältlich. Turkish Blend wurde entwickelt, um die folgenden Schlüsselmerkmale zu haben: - Im Gegensatz zu anderen Hanfzigaretten, die nach Cannabidiol duftenden Rauch enthalten, hat Turkish Blend einen milden Geruch, der Tabak oder Zigarren ähnelt. - Die Zigaretten werden vorgerollt und in Packungen mit 20 Stück verkauft. - Turkish Blend enthält mehr als 10 % CBD. - Turkish Blend wird für 12,99 USD pro Packung im Einzelhandel erhältlich sein. - Völlig frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen.

Abbildung 1: Turkish Blend

Studien, die vom Harvard Medical Journal1, Healthline2 und Medical News Today3 veröffentlicht wurden, weisen darauf hin, dass CBD Vorteile haben könnte bei: * Chronische Schmerzen und Arthritis * Akne

* Entzündungshemmer * Mögliche Vorteile für das Herz4

* Angstzuständen und Depression * Behandlung von Epilepsie-Anfällen Zusätzlich zu den oben aufgeführten potenziellen Vorteilen von CBD entwickelten Sweet Earth und Pure Products die Turkish Blend mit einem unverwechselbar milderen Duft, der eher mit Tabak vergleichbar ist, und denjenigen hilft, die darauf hoffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Zigarettenrauch enthält bekanntermaßen schädliche Chemikalien und das in hohem Maße süchtig machende Nikotin. In Green Scientific Labs (ISO / IEC 17025: 2017 Akkreditierung Nr. 103104) durchgeführte Labortests bestätigten 10,237 % CDB bei extrem niedrigen THC-Gehalt von 0,062 %.

Über Sweet Earth

Unternehmens-Website: https://sweetearthcbdcorp.com Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird. Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen geschützten Hanfsorte gearbeitet. Sweet Earth unterhält ein Portfolio von Haut- und Körperpflegeprodukten, die Gesichtsprodukte, Pflegeprodukte für Männer, Spa-, Hanf- und Muskelprodukte umfassen, die auf ihre Website https://sweetearthskincare.com verkauft werden. Sweet Earth betreibt auch ein geschütztes Online-Shopping-Portal für anspruchsvolle Haustierhalter, in dem Leckerlies für Haustiere angeboten werden, die aus hochwertigen Zutaten bestehen, die weiter mit CBD und Vitamin E angereichert sind. Die Leckerlies werden auf ihrer Website verkauft: https://www.sweetearthpets.com. Sweet Earth hat eine CBD-Produktlinie entwickelt. Die Zigaretten dieser Produktlinie bestehen zu 100 % aus in den USA natürlich angebauter Hanfblüten, die reich an nicht berauschenden Cannabinoiden wie CBD und Cannabigerol ("CBG") sind. Die Zigaretten sind völlig frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen. Die Zigaretten sind auch reich an Terpenen wie Pinen, Limonen und Myrcen und werden auf dem Online-Portal https://www.sweetearthsmooth.com verkauft. Im Auftrag des Board of Directors "Peter Espig" Für weitere Informationen : Peter Espig / CEO und Director

Tel.: (778) 385-1213

E-mail: info@sweetearthcbd.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

