Diese Unternehmen wollen für eine saubere Zukunft sorgen

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Anlegergemeinde immer mehr an Fahrt. Vor allem junge Anleger suchen nach Wegen, die Investmentthemen Klimaschutz und umweltfreundliche Technologien abzudecken. Warum also nicht einen Blick auf einen mit "Saubere Zukunft" betitelten Index werfen?

BYD macht Tesla Konkurrenz

Eine "grüne" Anlagealternative hatten Investoren im vergangenen Jahr ganz besonders im Blick: Tesla. Zwar ist die Euphorie rund um den kalifornischen Elektrowagenbauer zuletzt auch wegen der Schwäche vieler Technologietitel abgeflacht, trotzdem bleibt das Thema Elektromobilität im Fokus. Außerdem ist Tesla nicht das einzige Unternehmen, das von der Elektro-Revolution am Mobilitätsmarkt profitieren möchte.

Der chinesische Tesla-Konkurrent BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296) deckt gleich mehrere Felder ab. Das Unternehmen, in das unlängst auch die US-Investorenlegende Warren Buffett investiert hat, baut neben Elektro-Pkw auch Elektrobusse. Darüber hinaus ist BYD im Geschäft mit Batterien vertreten. Diese werden immer wichtiger. Schließlich haben Automobilkonzerne auf der ganzen Welt eine Vielzahl neuer elektrisch angetriebener Fahrzeuge angekündigt.

