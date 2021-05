Märkte am Montag: DAX in luftigen Höhen - Deutsche-Telekom-Aktie gefragt

Nach dem zwischenzeitlichen Rückschlag haben sich die Aktienmärkte inzwischen wieder stabilisiert. Der DAX pendelt am Montagmittag zeitweise im Bereich der 15.400er-Marke seitwärts. Eine feste Handelssitzung würde hier ausreichen, um auf neue Rekordstände zu klettern. Angesichts der Corona-Impffortschritte hoffen offenbar viele Anleger auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft.

DAX -0,1% 15.397 MDAX +0,2% 32.192 TecDAX +0,4% 3.341 SDAX +0,5% 15.718 Euro Stoxx 50 -0,2% 4.008

Deutsche Telekom: Aktie weiter im Aufwind

Am Freitagmittag verzeichnen 14 Aktien im DAX Kursgewinne, während 16 in der Verlustzone notieren. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Deutsche-Telekom-Aktie (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Der Konzern präsentierte in der vergangenen Woche erfreuliche Quartalszahlen und blickt auch wegen des starken Wachstums der Tochter T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) zuversichtlich in die Zukunft.

Die Deutsche Telekom konnte den Umsatz im ersten Quartal kräftig steigern. Dazu trug die Tochter T-Mobile US maßgeblich mit bei, die in den Vereinigten Staaten rasant wächst. (Bildquelle: Pressefoto Deutsche Telekom)

Encavis: Auf Wachstumskurs

Ebenfalls mit Spannung verfolgt wird die weitere Kursentwicklung der im MDAX notierten Encavis-Aktie (WKN: 609500 / ISIN: DE0006095003). Wegen ungünstiger Wettereffekte verzeichnete der Solarpark- und Windkraftanlagen-Betreiber im ersten Quartal Einbußen beim Umsatz und beim Betriebsgewinn.

Den vollständigen Artikel lesen ...