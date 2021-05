Nach leichten Verlusten am Morgen dreht der Kurs bis zum Mittag in die Gewinnzone. Aktuell wurde die Gemeinschaftswährung Euro nahe dem Tageshoch von 1,2161 US-Dollar gehandelt.Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro derweil wenig verändert auf 1,0954 nach 1,0947 Franken am Morgen. Ein Dollar kostet am Vormittag ...

