200 Jahre lang prägten die Tempelritter Krieg und Politik im Mittelalter - dann war die Macht des Ordens plötzlich vorbei. Entsprechend ranken sich viele Legenden und Rätsel um diese Elitetruppe des 12. Jahrhunderts. Die dreiteilige Reihe "Die Geheimnisse der Tempelritter" schildert von der "Geburt des Ordens" über den "Aufstieg zum Wirtschaftsimperium" bis zum "Untergang der Bruderschaft" die Ära dieser Kämpfer mit dem weißen Umhang und dem roten Kreuz - zu sehen in ZDFinfo am Sonntag, 23. Mai 2021, von 20.15 bis 22.30 Uhr. Die Filme von Guilain Depardieu stehen bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung.Im Jahr 1120 wurde der Templerorden in Jerusalem gegründet, mit Mönchen, die zugleich Soldaten waren. Die neue Organisation hatte schon bald den Segen des Papstes - und große Macht. Die Startfolge von "Die Geheimnisse der Tempelritter" beleuchtet ab 20.15 Uhr die "Geburt des Ordens": Es war die Idee des Adligen Hugo von Payns, die zu dessen Gründung führte. Zum Schutz der Pilger im Heiligen Land wollte er Männer um sich versammeln, die Gott dienen und kämpfen sollten. Binnen kurzer Zeit wurde der Orden reich und mächtig.Mitte des 12. Jahrhunderts nahm der Ruhm der Tempelritter weiter zu - ebenso wie der Reichtum des Ordens, der über eine sehr wirtschaftliche Organisation verfügte. Ab 21.00 Uhr schildert die zweite Folge den "Aufstieg zum Wirtschaftsimperium". Im Laufe der Jahre errichteten die Templer eine innovative Finanzorganisation mit sicheren Depotbanken und Transportwegen. Das Ziel: Kriege im Heiligen Land zu finanzieren und Pilgerreisen zu erleichtern.Ende des 13. Jahrhunderts waren die christlichen Besitzungen im Heiligen Land verschwunden. Die Templer drängten auf einen neuen Kreuzzug, doch Frankreichs König Philipp IV. hatte andere Pläne. Folge drei berichtet ab 21.45 Uhr vom "Untergang der Tempelritter" und zeigt, wie es zur Verhaftung und Folterung aller Tempelritter Frankreichs kommen konnte.