DJ Dekabank/Kater: Disinflationäres Umfeld hat vorerst Bestand

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, erwartet trotz des aktuellen Inflationsanstiegs, dass das "disinflationäre Regime" noch einige Jahre anhalten wird. Allerdings will Kater nicht ausschließen, dass der kräftige Anstieg der Erzeugerpreise dazu führen wird, dass die Inflation nach dem Ende der Preisverzerrungen durch die Corona-Pandemie etwas höher als zuvor sein wird.

"Normalerweise ist die Korrelation zwischen Vorproduktpreisen und Verbraucherpreisen sehr gering - aber wenn es mal länger eindeutig in eine Richtung geht, dann kriegen davon auch die Verbraucherpreise was ab", sagte Kater beim Finanzmarkt-Roundtable des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Dekabank und Börsen-Zeitung. Das werde wahrscheinlich im aktuellen Fall auch so sein.

Kater sagte, der Inflationsanstieg zu Jahresbeginn habe alle überrascht, und auch jetzt, wo die Preise wie ein Seismograph bei einem Erdbeben ausschlügen, überwögen noch die Aufwärtsrisiken. "Das hat ja mit einem Konjunkturzyklus, wie wir ihn sonst kennen, überhaupt nichts zu tun, was da gegenwärtig stattfindet", sagte Kater.

Der Dekabank-Chefvolkswirt rechnet damit, dass es noch bis 2022 oder sogar 2023 dauern wird, bis sich ein Inflationstrend wieder zuverlässig ausmachen lässt. "Wir hoffen, dass die Inflationsraten, wenn wir Glück haben, ein bisschen höher zu liegen kommen als vor Corona, aber nicht in einem Anstieg begriffen, der sich selber weiter füttert", sagte Kater.

Kater räumte aber ein, dass sich Volkswirte schwer täten, Inflationsentwicklungen vorherzusehen. "Inflationsprozesse sind anscheinend zu komplex, um sie dauerhaft in einfache Regeln zu gießen", sagte er. Die Hoffnung, eine dominante Inflationsursache identifizieren und geldpolitisch ausbeuten zu können, sei mit dem Scheitern der Konzepte von Geldmenge und Output-Lücke vorerst dahin.

Die von der US-Notenbank favorisierten Inflationserwartungen sieht Kater mit Skepsis.

May 17, 2021 07:12 ET (11:12 GMT)

