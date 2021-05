In der Europäischen Union (EU) werden nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bis Ende der Woche insgesamt rund 200 Millionen Dosen Corona-Impfstoff verabreicht worden sein. Unter anderem kommt dabei auch das Vakzin von BioNTech und dem amerikanischen Partner Pfizer zum Einsatz, welches schon bald an eine weitere Altersgruppe verimpft werden könnte.Im Juli könnten voraussichtlich 70 Prozent der Erwachsenen in der EU ihre erste Impfung erhalten haben, wenn sie das Angebot ...

