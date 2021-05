Die Vodafone-Funkturmtochter Vantage Towers hat am Montag erstmals nach dem Börsengang Zahlen veröffentlicht. Zudem will der Konzern die Geschäfte im neuen Geschäftsjahr weiter ausbauen und mehr Geld zur Dividendenzahlung erwirtschaften. An der Börse kommen die Aussagen zunächst nur verhalten an.Der Umsatz von Vantage Towers soll um bis zu knapp 5 Prozent auf 995 Millionen bis 1,01 Milliarden Euro klettern, wie das Unternehmen mitteilte. CEO Vivek Badrinath setzt darauf, dass Mobilfunk mit dem neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...