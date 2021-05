Der von Sanofi zusammen mit GlaxoSmithKline entwickelte COVID-19-Impfstoff hat in der klinischen Phase-II-Studie positive Ergebnisse erzielt und wird in wenigen Wochen in der zulassungsrelevanten Phase III getestet.In einer Mitteilung des französischen Pharmakonzerns Sanofi heißt es, der Impfstoff habe in allen an der Studie beteiligten Altersgruppen in hohem Maße Reaktionen neutralisierender Antikörper gezeigte, die dem Niveau einer natürlichen Infektion vergleichbar seien.Bei ...

