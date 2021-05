Vancouver, B.C., Kanada, 17. Mai 2021 - CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT) (OTC: CATTF) (FWB:8CH) ("CAT" oder das "Unternehmen") veröffentlicht das folgende Update zu seinem Kupfer-Gold-Silber-Tellur-Mineralkonzessionsgebiet Gold Jackpot in Elko County, Nevada.

Strategische-Metalle-Konzessionsgebiet Gold Jackpot

CAT gibt bekannt, dass es Magee Geophysical Services aus Reno, Nevada, mit der Durchführung einer Bodengravitationsvermessung beauftragt hat, die jetzt auf seinem Strategische-Metalle-Konzessionsgebiet Gold Jackpot im Gange ist. Gold Jackpot liegt 30 km südöstlich von Jackpot, Nevada, und 92 km nordöstlich von Elko, Nevada. Das Konzessionsgebiet umfasst 62 unpatentierte Gangbergbauclaims auf Land des BLM von insgesamt 1280 Acres (518 Hektar), in einem Gebiet, das durch frühere Buschfeuer größtenteils ausgebrannt war. Die im Tagebau abbaubare Goldmine Long Canyon von Nevada Gold Mines LLC liegt 78 km südlich des Konzessionsgebiets. Gold Jackpot liegt neben Peloton Minerals' Mineralkonzessionsgebiet Texas Canyon und 5 km westlich von Pelotons Goldkonzessionsgebiet Golden Trail, das 2021 von Peloton erbohrt wurde. Newmont und Liberty Gold besitzen Claims 11 km östlich von Gold Jackpot, im Goldexplorationsgebiet Rock Spring. Auf Gold Jackpot fanden zuvor keine detaillierten geophysikalischen Vermessungen statt.

Gold Jackpot hat 3 Explorationsziele für:

1) Porphyr/Diatrem-Kupfer-Gold-Silber-Erzkörper im zentralen Bereich des Konzessionsgebiets, wo starke Cu-Au-Ag-Mineralisierung an der Oberfläche zutage tritt. Quarz-Serizit (phyllisch) alterierte Quarz-Feldspat-Porphyr-Gänge wurden im Süden der Hauptzielgebiets für Porphyr/Diatrem kartiert und von R. Redfern untersucht. Barrick nahm hier vor einigen Jahren eine Oberflächenprobe von 16 Gramm Gold pro Tonne, und eine Gesteinssplitterprobe von Redfern für Mexivada Mining Corp. ergab hier 239 g/t Silber; 4,84 g/t Au und 339 g/t Tellur.

2) Goldlagerstätten aus dem Eozän vom Typ Carlin, so wie die in der Mine Long Canyon, entlang eines größeren N-S verlaufenden Faltensystems, das mineralisierte NO-verlaufende Faltensysteme durchschneidet, die sich SW zur Mine Prince erstrecken. Gesteinssplitterproben auf Peloton ergaben Goldwerte von bis zu 1,2 ppm Au in paläozonischem Kalkstein an der Oberfläche im Claimgebiet Gold Jackpot. Starke Entkalkung des Kalksteins vom Typ Carlin ist auf der angrenzenden Mine Prince auf dem Konzessionsgebiet Texas Canyon entlang starker NO-verlaufender Faltensysteme vorhanden, die den erzkontrollierenden Strukturen in der Mine Long Canyon ähneln;

3) ein oder mehr möglicherweise hochgradige Tellur-Mineralsysteme durchteufen Kalkstein aus dem Paläozoikum. Gesteinssplitterproben von bis zu 4% Tellur wurden aus Oberflächenausbissen auf Gold Jackpot genommen. Regionale Bohrlöcher wurden 1989-1990 von Tenneco Minerals auf dem Konzessionsgebiet niedergebracht, aber bei den Proben handelte es sich um Späne durch Drehbohrungen, die nicht auf Kupfer oder Tellur untersucht wurden.

Tellur ist ein strategisches Mineral, das von First Solar Corporation für Solarpanele verwendet wird. Gold Jackpot ist eines der einzigen aussichtsreichen Konzessionsgebiete mit Tellur für Solarenergie im Südwesten der USA. Rio Tinto verkündete vor kurzem, das sie ein Tellurrückgewinnungskreislauf auf ihrem Minen-Bergbau-Komplex Bingham Canyon in Magna, Utah, einführen wollen.

CAT wird auch ab Mai 2021 mit einer engmaschigen, drohnengestützten, luftmagnetischen Vermessung auf dem Konzessionsgebiet Gold Jackpot beginnen, in deren Anschluss eine IP-Vermessung aus 2 Linien von Zonge Geosciences aus Reno, Nevada, im 3. Quartal 2021 durchgeführt werden soll, um mögliche Porphyr-Systeme und Metallsysteme des Typs Carlin auf Gold Jackpot besser zu definieren. Ein neues detailliertes Programm aus geologischer Kartierung und Beprobung wird ebenfalls im Mai 2021 beginnen.

Herr Richard R. Redfern, M.S., C.P.G. No. 10717, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die geologischen Informationen, die es in öffentlichen Quellen über dieses Konzessionsgebiet gibt, durchgearbeitet und überprüft, 1977 eine Master's Thesis zu Teilen der Konzessionsgebiete Gold Jackpot und Texas Canyon geschrieben und ist für die Genehmigung der technischen Inhalte dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Über CAT Strategic Metals Corporation:

CAT Strategic Metals Corporation ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Risikominimierung von vernachlässigten Projekten in den erstklassigen und gut etablierten geologischen Regionen Nordamerikas spezialisiert hat. Das Unternehmen fokussiert sich gezielt auf jene Rohstoffe, die aus finanzieller Sicht sowie aus Sicht der globalen Infrastruktur und Energiepolitik von großer strategischer Bedeutung sind. Die Aktien von CAT werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol "CAT", auf OTCMarkets.com unter dem Handelssymbol "CATTF" und an der Börse Frankfurt unter dem Symbol "8CH" gehandelt.

FÜR DAS BOARD

Robert Rosner

Chairman, President & CEO

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf SEDAR unter www.SEDAR.com oder auf der Website des Unternehmens, www.catstrategic.com, bzw. über das Unternehmen direkt unter der Rufnummer (604) 674-3145.

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit von solchen Aussagen erwartet werden. Bestimmte Risiken im Rahmen dieser Pressemeldung beinhalten Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Produktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine angestrebten Explorationsrahmen aufgrund regulatorischer, technischer oder wirtschaftlicher Faktoren zu erreichen. Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Schätzung von Ressourcen und es gibt keine Garantie, dass eine Ressource abgegrenzt oder deren wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen werden kann, was für eine Einstufung als Reserve erforderlich ist. Es kann nicht garantiert werden, dass zusätzliche Explorationsarbeiten zu einer bedeutenden Steigerung der Ressourcenschätzungen führen werden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Wir bemühen uns um ein Safe Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58422Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58422&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA14875E1025Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA14875E1025