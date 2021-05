DGAP-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

fox e-mobility AG: Große Zustimmung auf außerordentlicher Hauptversammlung zu allen Punkten der Tagesordnung



17.05.2021 / 14:43

München, 17. Mai 2021. Die Aktionäre der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB551), einem europäischen Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment spezialisiert ist, haben bei der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Hauptversammlung fand virtuell, ohne physische Präsenz der Aktionäre statt.



Zu den Tagesordnungspunkten gehörten die Beschlussfassung über die Ausgabe von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 120 Mio. und in diesem Zusammenhang die Schaffung des Bedingten Kapitals 2021/I im Umfang von EUR 28 Mio. um z. B. Wandelschuldverschreibungen bedienen zu können (Zustimmung: 99,99 %), sowie die Fristverlängerung für eine bereits auf der Hauptversammlung vom 7. Dezember 2020 beschlossenen Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 7 Mio. bis zum 30. Juni 2022 (Zustimmung: 99,99 %).



Philippe Perret, CEO der fox e-mobility AG, kommentiert: "Die hohe Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen bestätigt den Rückhalt unserer Aktionäre für den eingeschlagenen Weg. Dieses Vertrauen ist für uns ein weiterer Ansporn, die Entwicklung der MIA 2.0 weiter mit Nachdruck voranzutreiben. Mit den heutigen Beschlüssen konnten wir die finanzielle Flexibilität von fox e-mobility weiter stärken und das Unternehmen noch aussichtsreicher positionieren."



Über die fox e-mobility AG

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert hat. Die neue Modellreihe der MIA 2.0 soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.



Pressekontakt

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Phone +49 40 60 91 86 65

Email fox@kirchhoff.de



Kontakt

