Die Aktie des chinesischen E-Autobauers BYD hat in den letzten Wochen einiges einstecken müssen. Neben dem schwachen Branchenumfeld haben zudem enttäuschende Quartalszahlen für fallende Kurse gesorgt. Inzwischen steht der Wert aber an einer wichtigen Marke. Für Trader ergibt sich daraus jetzt eine lukrative Einstiegschance.Der Chart der BYD-Aktie ist an Spannung kaum zu übertreffen. Nach dem spektakulären Höhenflug im letzten Jahr folgte kurz nach Jahreswechsel eine branchenübergreifende Korrektur. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...