Bensheim (ots) - Das Microsoft Business User Forum, die als Verein organisierte Anwender Community, die bereits seit 2004 im konstruktiv kritischen Dialog mit Microsoft die Interessen der mittelständischen Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung gegenüber Microsoft vertritt, fasst ihre Mission in drei Kernaussagen zusammen:- Interessenvertretung des Mittelstandes gegenüber Microsoft -"Gemeinsam Dinge bewegen..."- Aktives Networking der Mitgliedsunternehmen untereinander -"Das Rad nicht immer neu erfinden - von anderen lernen..."- Informationskanal zwischen Microsoft und dem Mittelstand -"schneller, besser und früher informiert sein..."Einmal im Jahr treffen sich die IT-Entscheider aus den Mitgliedsunternehmen zum mbuf Jahreskongress. Nachdem im letzten Jahr dieser Kongress wegen Corona kurzfristig ausfallen musste, hat man sich in diesem Jahr für eine hybride Umsetzung entschieden. Teile der Veranstaltung laufen völlig virtuell auf der Plattform MS Teams ab, andere Teile wie z.B. die Mitgliederversammlung werden aber auch teilweise aus einem zentralen Studio gestreamt.Hierzu kommt es nun zur Zusammenarbeit zwischen dem Microsoft Business User Forum (mbuf) und dem Varieté Pegasus, das als Studio genutzt wird. Entscheidend für die Wahl dieser Location war für mbuf Geschäftsführer Charly Zimmermann zum einen die Nähe zum Sitz der Community in Pfungstadt und zum anderen das engagierte und versierte Team des Varieté Pegasus. "Es ist einfach schön, wenn man als Veranstalter mit Menschen zusammenarbeiten kann, die ein offenes Ohr für die eigenen Ideen haben und mit denen man auf einer höchst kompetenten Basis Konzepte entwickeln kann", so begründet Charly Zimmermann seine Entscheidung. Erste Kontakte wurden während einer Pegasus Late Night Veranstaltung geknüpft, bei der Zimmermann Talk-Gast war.Der mbuf Jahreskongress findet am 18. & 19. Mai 2021 statt. Nähere Informationen findet man auf https://2021.mbuf.deSiehe auch:https://mbuf.de/zu-gast-in-der-pegasus-late-night-live-talk-und-actionshowPegasus Live TVhttps://www.youtube.com/channel/UCimQEAhBWYz1dHNvXdyWOvAPressekontakt:Pegasus Live TVHeike GrammbitterRodauer Str. 3864665 Alsbach-Hähnleinheike@greenpoint.deTel.: 015114729210Original-Content von: Green Point Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54012/4917064