An der Wall Street geht das Inflationsgespenst um und sorgt für Angst vor steigenden Zinsen. In der Vorwoche verbuchten die US-Börsen die höchsten Verluste seit Februar, obwohl die Kurse am Freitag auf breiter Front noch einmal stiegen. Zum Wochenauftakt verhalten sich die Anleger defensiv und die Futures auf Dow Jones, S&P500 und Nasdaq Composite geben um rund 0,5 Prozent nach. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

