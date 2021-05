Die Wiener Börse hat bis Montagnachmittag ihre leichten Mittagsverluste etwas ausgeweitet. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 14.30 Uhr um 0,48 Prozent nach auf 3.406,18 Punkte. Der ATX Prime verlor 0,46 Prozent auf 1.733,50 Zähler.Seit in der Früh dürften zunehmend Konjunkturdaten aus China auf der Stimmung gelastet haben. So stiegen die Einzelhandelsumsätze in China im April im Jahresvergleich ...

