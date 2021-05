DGAP-Ad-hoc: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Personalie

Mountain Alliance AG: Veränderung im Vorstand - Daniel Wild legt sein Vorstandsmandat nieder



17.05.2021 / 15:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

München, 17. Mai 2021 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Mountain Alliance AG: Veränderung im Vorstand - Daniel Wild legt sein Vorstandsmandat nieder Herr Daniel Wild hat heute sein Amt als Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2021 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat daraufhin heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2021 vorzuschlagen, Herrn Daniel Wild in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Kontakt:

Mountain Alliance AG

Manfred Danner

Vorstand

Bavariaring 17

80336 München

Tel: +49 89 2314141 00

Fax: +49 89 2314141 11

Email: danner@mountain-alliance.de

