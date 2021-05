Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

Erfolgreicher Jahresstart für pferdewetten.de



pferdewetten.de hat heute den Q1-Zwischenbericht veröffentlicht und damit insgesamt einen erfreulichen Verlauf im Jahresauftaktquartal gezeigt.

Positive Entwicklung in beiden Segmenten: Im ersten Quartal stieg der Brutto-Gaming- Ertrag (GGR) um 12,5% yoy auf 10,7 Mio. Euro, was laut Unternehmen auf eine positive Entwicklung beider Segmente zurückzuführen ist. Auf Ergebnisebene erzielte pferdewetten.de ein EBIT i.H.v. 0,8 Mio. Euro (+316,1% yoy). Hintergrund dessen ist ein erfreulicher Verlauf im Bereich Pferdewette (EBIT: 1,8 Mio. Euro; MONe Vj.: 0,6 Mio. Euro), der jedoch weiterhin von Corona-bedingten Einschränkungen beeinträchtigt wird. So führen z.B. vorübergehende Schließungen stationärer Wettshops der nationalen und internationalen Partner dazu, dass weniger Wetten angenommen werden können. Folglich leidet das Dienstleistungsgeschäft - also die Vermittlung von Wetteinsätzen, Quoten sowie der dazugehörige Content in Form von z.B. Renndaten. Im Segment Sportwette führten (statistisch ungewöhnlich) hohe Wettgewinne zu deutlich sechsstelligen Belastungen, sodass das EBIT mit -1,0 Mio. Euro schwächer als im Vorjahr ausfiel (Vj.: -0,4 Mio. Euro). Nach Unternehmensangaben entwickelten sich die Neukundenzahl sowie die Wetteinsätze jedoch im Rahmen der internen Erwartungen. Details hierzu wurden nicht bekanntgegeben.

Jahresziele bestätigt: Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand unverändert mit einer Steigerung der Erlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie einer Verbesserung des EBITs auf 3,0 bis 4,0 Mio. Euro. Da wir eine zunehmende Normalisierung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen erwarten, halten wir die Guidance für etwas zu konservativ und lassen unsere Prognosen unverändert (MONe EBIT: 4,2 Mio. Euro). Weiteren Rückenwind im Bereich Sportwette sehen wir insbesondere durch die bevorstehende Fußball-EM sowie die damit einhergehende Intensivierung der Marketingaktivitäten (vgl. Comment 04.05.2021).

Launch des Bereichs Online-Games steht anscheinend kurz bevor: Für den Start des neuen Segments Online-Casino sind laut Unternehmen inzwischen alle technischen und lizenzrechtlichen Vorbereitungen abgeschlossen. Die finale Genehmigung der Behörde wird zeitnah erwartet, sodass das Angebot anschließend sofort live geschaltet werden kann. Obwohl pferdewetten.de bereits im ersten Jahr einen positiven Ergebnisbeitrag erwirtschaften möchte, wurde dieser vom Vorstand aufgrund der zuletzt noch geringen Visibilität in der Guidance nicht berücksichtigt. Wir gehen bisher von einem nur marginalen Ergebniseffekt i.H.v. 0,1 Mio. Euro aus und sehen im Falle eines erfolgreicheren Launchs leichtes Upside in unseren Prognosen.

Fazit: pferdewetten.de hat gute Q1-Zahlen präsentiert und liegt damit auf Kurs in Richtung der Jahresziele. In den nächsten Wochen rechnen wir mit positivem Newsflow durch den Start des Segments Online-Casino. Zudem dürfte der Bereich Sportwette von der bald startenden Fußball-EM sowie den angekündigten Marketingmaßnahmen profitieren. Das Sentiment schätzen wir daher als unverändert positiv ein. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 26,00 Euro.







