Es könnte das zweitgrößte IPO in Hongkong in diesem Jahr werden und soll noch im Mai stattfinden: Der E-Commerce-Gigant JD.com plant, seine Logistik-Sparte JD Logistics an die Börse zu bringen. Für den Börsenplatz wäre es bereits das dritte milliardenschwere Listing aus dem JD-Kosmos in den letzten zwölf Monaten.Die Warenhaus- und Logistik-Sparte von JD.com plant beim Börsengang knapp 609 Millionen Aktien auszugeben. Die Preisspanne liegt bei 39,36 bis 43,36 Hongkong Dollar (5,07 bis 5,58 Dollar). ...

