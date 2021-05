Vikmanshyttan, Schweden (ots/PRNewswire) - CTEK, eine weltweit führende Marke für Batterieladegeräte, ist stolz darauf, dass ihr einzigartiges neues Produkt CS FREE von Auto Express als Produkt des Jahres ausgezeichnet worden ist.Gelobt wurde das CTEK CS FREE (https://www.ctek.com/uk/cs-free-portable-charger-and-power-bank-12v-for-your-vehicle-battery), das weltweit erste multifunktionale tragbare Ladegerät, vor allem für seine revolutionäre "Adaptive Boost"-Technologie, mit der ein Auto mit leerer Batterie innerhalb von 15 Minuten wieder in Betrieb genommen werden kann, seine Fähigkeit, ein wenig genutztes Auto zu laden, das nicht an den Strom angeschlossen war, ebenso wie für ein cleveres Zubehörteil, das das netzunabhängige Laden über Solarenergie oder eine zweite 12V-Servicebatterie ermöglicht.Stefan Lind, Global Director Aftermarket bei CTEK, erläuterte: "Wir freuen uns sehr, dass das CS FREE eine so renommierte Auszeichnung gewonnen hat. Bei der Auswahl des Gewinners für diese Auszeichnung sucht Auto Express nach etwas Innovativem, das neue Wege geht und gut funktioniert. Es muss etwas sein, das im Auto oder in der Garage wirklich nützlich ist, und laut Auto Express ist das CS FREE hier keine Ausnahme. Die Fahrzeugtechnologie entwickelt sich zur Zeit schnell weiter, und das Laden Ihrer Fahrzeugbatterie ist wichtiger als je zuvor. Mit dem CS FREE haben Sie tatsächlich vier hochmoderne Produkte in einer tragbaren Einheit. Es ist ein anpassbarer Booster, Batterieladegerät, intelligentes Erhaltungsladegerät und Hightech-Ladegerät in einem."Das CTEK CS FREE verfügt über die revolutionäre "Adaptive Boost"-Technologie, mit der sorgfältig ermittelt wird, wie jede 12V-Blei-Säure- oder Lithium-Batterie sicher mit der richtigen Leistung versorgt werden kann, damit Sie Ihre Fahrzeugbatterie schnell aufladen können. Ein Fahrzeug mit leerer Batterie ist innerhalb von 15 Minuten wieder startklar, ohne dass es an eine Steckdose angeschlossen werden muss. Einfache LED-Displays zeigen an, wann Ihre Batterie über genügend Strom verfügt, um das Fahrzeug starten zu können.Das CS FREE verfügt über einen internen Akku, der über einen schnellen USB-C-Eingang aufgeladen werden kann. Wenn er vollständig aufgeladen ist, hält seine Ladung bis zu einem Jahr und kann somit ideal im Fahrzeug aufbewahrt werden, damit Sie das Ladegerät jederzeit zur Hand haben.CS FREE, das bedeutet, dass Sie absolut unabhängig von Steckdosen sind, es handelt sich wirklich um ein tragbares Gerät. Natürlich kann die Batterie auch weiterhin mit herkömmlichem Netzstrom aufgeladen werden, durch zusätzliches Zubehör kann sie aber auch netzunabhängig mit Solarzellen oder einer separaten Servicebatterie geladen werden. Die USB-C- und USB-A-Ausgänge zum Laden von Laptops, Smartphones, Tablets usw. machen es zur ultimativen 12V-Powerbank für Ihr Fahrzeug.Hier (https://www.ctek.com/uk/cs-free-portable-charger-and-power-bank-12v-for-your-vehicle-battery) finden Sie weitere Informationen zum CTEK CS FREE.CTEK SWEDEN AB ist eine weltweit führende Marke für Batterieladegeräte. CTEK verfügt über beispielloses Wissen und investiert kontinuierlich in Innovationen. Damit erweitert das Unternehmen die Grenzen von Forschung und Entwicklung, um neue und einzigartige Batterieladetechnologien auf den Markt zu bringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1507653/CTEK_CS_FREE_Award.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1294898/CTEK_Logo.jpgPressekontakt:Katharine ParkerLeiterin PR und Externe KommunikationTel.: +44 (0)7974 141266E-Mail: katharine.parker@ctek.comOriginal-Content von: CTEK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130486/4917184