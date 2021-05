NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist nach zuletzt starken Schwankungen mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Investoren berücksichtigten am Montag die Risiken für die Wirtschaft, etwa durch Inflation und einem wieder zu verzeichnenden Anstieg von Covid-19-Fällen in einigen Teilen der Welt.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,42 Prozent auf 34 237,30 Punkte nach. Vor einer Woche noch war der US-Leitindex erstmals über die Marke von 35 000 Punkte geklettert, ehe sich die Kurse auf Achterbahnfahrt begaben.

Der marktbreite S&P 500 fiel am Montag um 0,46 Prozent auf 4154,72 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,74 Prozent auf 13 294,29 Punkte ein./la/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711