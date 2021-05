Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Plug Power. In der vergangenen Woche kam es bei der Plug-Power-Aktie zu starken Turbulenzen. Die gut ausgefallenen Quartalszahlen sowie die aufgeklärten Ungereimtheiten bezüglich des Jahresabschlusses von 2020 haben für Auftrieb gesorgt. Der Titel konnte dank des guten Newsflows aus dem seit Anfang Februar anhaltenden Abwärtstrend nach oben ausbrechen. Bei den Verkäufen steht Bayer auf dem 2. Platz. Bayer hat auch im zweiten US-Berufungsverfahren zu Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage erlitten. Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte am Freitag ein Urteil, wonach Bayer dem Kläger insgesamt gut 25 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen muss.