Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich aktuell endlich wieder berechtigte Hoffnungen auf steigende Aktienkurse machen. Denn nachdem die Aktie innerhalb mehrerer Wochen komplett in den Keller gestürzt ist, konnte man in den letzten Tagen wieder ein Plus verzeichnen.

Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...