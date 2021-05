Amazon (WKN: 906866) will sich in Kürze das Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) einverleiben. Damit würde der Konzern seinem Konkurrenten Apple (WKN: 865985) unter anderem das starke James-Bond-Franchise wegschnappen. Der Kaufpreis soll bei rund 9 Mrd. US-Dollar liegen. Der Deal wäre ein Novum in der Unterhaltungsbranche: Erstmals würde ein Streaming-Anbieter ein Dickschiff akquirieren, das bereits in der Ära der Stummfilme Geld verdient hat. Und nach der Übernahme der Supermarkt-Kette Whole Foods ...

