An der Börse findet der DAX derzeit keine klare Richtung. Der Auswahlindex gewinnt zur Stunde lediglich 0,01 Prozent. Unverändert ist die Stimmung heute am Aktienmarkt. Der DAX gewann nur minimal um 0,01 Prozent an Wert. Zuletzt notierte das Kursbarometer bei 15.417 Punkten. Die Top-Werte im DAX Unter den Werten im Index ragen die Titel der Deutschen Telekom: /deutsche_telekom-aktie, Adidas: /adidas-aktie und Volkswagen: /volkswagen_vz-aktie positiv hervor.

Den vollständigen Artikel lesen ...