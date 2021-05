MOSKAU (dpa-AFX) - Bis 2030 plant Russland, die letzten beiden Atom-U-Boote aus sowjetischer Zeit zu ersetzen. Bis dahin sollen dann das neunte und das zehnte Atom-U-Boot der neuen Klasse in Betrieb genommen werden, wie Regierungsvertreter Wladimir Pospelow der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Montag sagte. Das letzte produzierte U-Boot des Projektes 667BDRM war die "Nowomoskowsk". Das Unterseeboot war 1990 noch vor dem Ende der Sowjetunion 1991 zu Wasser gelassen worden. Die strategische Atom-U-Bootflotte Russlands ist mit atomaren Interkontinentalraketen ausgerüstet. Sie dient der Abschreckung. Im Falle eines Atomkrieges kann sie einen Gegenschlag von der See aus durchführen./ast/DP/fba