Vancouver, BC (17. Mai 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena -resources-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein früher angekündigtes öffentliches Bought-Deal-Angebot (das "Angebot") abgeschlossen hat. Gemäß dem Angebot gab Skeena insgesamt 18.548.388 Stammaktien (die "Stammaktien") zu einem Preis von 3,10 CAD pro Stammaktie aus und erzielte einen Bruttoerlös von ca. 57,5 Mio. CAD. In dieser Summe sind 2.419.355 Stammaktien enthalten, die im Zusammenhang mit der vollständigen Ausübung der 15%igen Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden, die den Emissionsbanken im Zusammenhang mit dem Angebot gewährt wurde.

Das Angebot wurde durch ein Konsortium von Emissionsbanken unter gemeinsamer Leitung von Raymond James Ltd. und Canaccord Genuity Corp. durchgeführt. Das Konsortium umfasste Clarus Securities Inc., RBC Dominion Securities Inc., Sprott Capital Partners LP und Desjardins Securities Inc. (zusammen die "Emissionsbanken").

Der Nettoerlös des Angebots wird vom Unternehmen zur Finanzierung der Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek und dem Goldprojekt Snip sowie für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet.

Die Stammaktien wurden mittels eines Prospektzusatzes angeboten, der in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Québec eingereicht wird. Die Stammaktien wurden auch in den USA angeboten auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den zutreffenden Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (das Wertpapiergesetz von 1933) und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen sowie anderen Jurisdiktionen außerhalb Kanadas und den USA, vorausgesetzt, dass keine Prospekteinreichung oder vergleichbare Verpflichtung entstehen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder irgendwelcher staatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen in den USA oder US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem US Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert wurden oder eine Freistellung von solch einer Registrierung vorliegt.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauentwicklungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan Territory im Golden Triangle (Goldenes Dreieck) im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide wirtschaftliche Erstbewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen, um das Eskay Creek Projekt bis zur Machbarkeit gegen Ende des Jahres 2021 voranzutreiben. Ferner setzt Skeena die Explorationsprogramme an der in der Vergangenheit produzierenden Goldmine Snip fort.

Im Namen des Board of Directors der Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.

President & CEO

Kontaktinformation

Investorenanfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Unternehmenswebsite: www.skeenaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte hierin gemachte Aussagen und Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze sein (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "erwartet", "glaubt", "Ziele", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können ohne Einschränkung Aussagen über das Angebot enthalten: den Zeitpunkt und den voraussichtlichen Erhalt behördlicher Genehmigungen; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen sowie der Zeitpunkt und der Erfolg der Explorationsprogramme und Bohrprojekte des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontroll- oder Vorhersagemöglichkeit des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem der Abschluss und der Zeitpunkt des Angebots sowie die Fähigkeit des Unternehmens, rechtzeitig die erforderlichen Genehmigungen für das Angebot zu erhalten, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie der Finanzmärkte und -risiken in Bezug auf die aktuellen und potenziellen nachteiligen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft, die Finanzierungsmärkte und das Geschäft des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auch auf bestimmten Annahmen, die unter anderem die Schätzung der Ressourcen und Reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und den Umfang künftiger Explorationen und Entwicklungen, Kapital- und Betriebskosten, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Erhalt behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Eigentumsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Während das Unternehmen seine Annahmen zum Datum dieses Dokuments als angemessen erachtet, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung und die Leser sollten solchen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

