Die Übernahmekommission gab Immofinanz-Angebot für S Immo AG frei. Am 14. Mai habe die Immofinanz AG eine geänderte Angebotsunterlage eingereicht, ist heute zu erfahren. Die Veröffentlichung kann zwischen 18. und 21. Mai 2021 stattfinden, erfolgt also frühestens am Dienstag. Damit kommt neuer Schwung in den Übernahmepoker. Die Immofinanz AG darf heute noch nichts dazu sagen. Das Übernahmeangebot ermöglicht ...

