DJ Aktien Schweiz mit leichten Aufschlägen zum Wochenstart

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn leichte Gewinne eingefahren. Das Handelsumfeld war jedoch von Volatilität gekennzeichnet.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.135 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 29,09 (zuvor: 33,94) Millionen Aktien.

Die Sorge der Anleger vor einer steigenden Inflation ist weiter gegenwärtig, trotz der beschwichtigenden Worte von Vertretern der US-Notenbank. Die Furcht vor einer strafferen Geldpolitik in den USA in Reaktion auf steigende Preise hatte zuletzt das Sentiment an den Börsen weltweit belastet.

Eine klare Tendenz ließ sich im SMI am Montag nicht ausmachen. Tagesgewinner waren Swatch mit einem Plus von 1,3 Prozent. Für die Aktie des Wettbewerbers Richemont ging es indessen um 0,2 Prozent nach unten. Bei den Index-Schwergewichten verzeichneten Nestle Aufschläge von 0,7 Prozent. Bei den Pharma-Konzernen rückte die Roche-Aktie um 0,4 Prozent vor, während Novartis Abschläge von 0,4 Prozent verzeichnete. Novartis hat vor dem Obersten US-Gerichtshof eine Niederlage erlitten und wird so schnell keine generische Version des Amgen-Blockbusters Enbrel auf den amerikanischen Markt bringen.

Bei den Finanzwerten waren Credit Suisse (+0,8%) und UBS (+0,6%) gefragt. Die deutlichen Verluste bei den Titeln des Vermögensverwalters Partners Group (-1,7%) waren indessen nur optisch, da die Aktie Ex-Dividende (27,50 Franken) gehandelt wurde.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2021 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.