In unserer letzten Kommentierung zu Gold an dieser Stelle monierten wir noch das fehlende Aufwärtsmomentum des Edelmetalls. In unserer letzten Kommentierung zu Gold an dieser Stelle monierten wir noch das fehlende Aufwärtsmomentum des Edelmetalls. Zum damaligen Zeitpunkt biss sich Gold "die Zähne" am Widerstandsbereich von 1.800 US-Dollar aus. Doch, wie heißt es so schön - alles neu macht der Mai. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...