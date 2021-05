Knapp unter dem Allzeithoch hat die Anleger am Montag der Mut verlassen. Entsprechend beendete der DAX zögerlich den Handel mit einem Minus von 0,13 Prozent bei einem Stand von 15.396,62 Punkten. DAX zögerlich zum Start in die neue Woche Gleich zum Börsenstart hatte sich der Index bis auf knapp 20 Punkte an seine im vergangenen Monat aufgestellte Bestmarke herangearbeitet. Mehr war nach den jüngsten Gewinnen aber nicht drin. Nach dem durchaus dynamischen ...

