NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der angekündigte Kauf von Supplyframe, einem Marktplatz für globale Wertschöpfungsketten von elektronischen Komponenten, folge wohl einer soliden industriellen Logik, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Technologiekonzern verstärke damit unter anderem seine Geschäfte mit Software für den Entwurf von Elektronik, insbesondere Mikroelektronik./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 16:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 16:15 / ET



ISIN: DE0007236101

