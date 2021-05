Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Genomik für Krebs, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Präsentation auf der Biomarkers Week Online 2021 halten wird.

In der Präsentation mit dem Titel "ImmunoID NeXT Platform for comprehensive tumor immunogenomics and advanced biomarker discovery" ("ImmunoID NeXT Platform für umfassende Tumor-Immungenomik und erweiterte Biomarker-Entdeckung") soll die universelle Krebs-Immungenomik-Plattform von Personalis, ImmunoID NeXT, vorgestellt werden. Erin Newburn, MS, PhD, wird die Präsentation für Personalis halten. Dr. Newburn wird einen Überblick über die Plattform geben, bei der äußerst sensible DNA- und RNA-Sequenzierung im Exommaßstab mit erweiterten Analysen kombiniert werden, um aus einer einzigen Probenpräparation eine multidimensionale Übersicht von Tumor und Tumormikroumgebung (Tumor Microenvironment, TME) zu geben. Dr. Newburn wird eine Fallstudie mit einer Kohorte von 51 Patienten mit Melanom im Spätstadium besprechen, die zeigt, wie durch die Integration von Neoantigenbelastung, HLA LOH und Mutationsdaten des Antigen-Präsentationsmechanismus (Antigen Presentation Machinery) ein zusammengesetzter Biomarker entstanden ist, mit dem die Reaktion auf eine Checkpoint-Blockade genauer prognostiziert werden konnte als mit anderen Markern. Dr. Newburn wird außerdem auf unsere NeXT Liquid Biopsy hinweisen. Dies ist ein Ansatz mit einer exomweiten Flüssigbiopsie in Verbindung mit ImmunoID NeXT. Damit sollen kritische Bereiche der Tumorbiologie weiter untersucht werden.

ImmunoID NeXT ist die erste Plattform, die eine umfassende Analyse sowohl eines Tumors als auch seiner immunologischen Mikroumgebung aus einer einzigen Probe ermöglicht. Die ImmunoID NeXT Platform kann genutzt werden, um die wichtigsten tumor- und immunbezogenen Bereiche der Krebsbiologie zu untersuchen und mehrere onkologische Biomarker-Assays in einem zu konsolidieren, sowie um die biologischen Informationen, die aus einer einzigen Tumorprobe abgeleitet werden können, zu maximieren.

Personalis ist Co-Sponsor der Biomarkers Week. Beauftragte von Personalis werden anwesend sein und Fragen zu den Ressourcen des Unternehmens für die Krebs-Immungenomik beantworten.

Über Personalis, Inc.

Personalis, Inc. ist führend auf dem Gebiet der Populationssequenzierung und Krebsgenomik, wobei der Schwerpunkt auf Daten, Skalierung, Effizienz und Qualität liegt. Personalis betreibt einen der größten Sequenzierbetriebe weltweit und ist derzeit der einzige Sequenzieranbieter für das Million Veteran Program des U.S. Department of Veterans Affairs (VA MVP). In der Onkologie revolutioniert Personalis die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation, indem das Unternehmen umfassendere molekulare Daten über die Krebserkrankung und die Immunreaktion jedes Patienten bereitstellt. Die Personalis ImmunoID NeXT Platform wurde konzipiert für die Anpassung an das komplexe und sich weiterentwickelnde Verständnis von Krebs und um den Biopharma-Kunden des Unternehmens Informationen über alle etwa 20.000 menschlichen Gene und das Immunsystem aus einer einzigen Gewebe- und entsprechenden Blutprobe zur Verfügung zu stellen. Das klinische Labor von Personalis richtet sich nach den GxP-Leitlinien und ist CLIA'88-zertifiziert und CAP-akkreditiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.personalis.com, und indem Sie Personalis auf Twitter folgen (@PersonalisInc).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Ereignisse beziehen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen, die sich auf Eigenschaften oder Vorteile der Personalis NeXT Platform, die Geschäftschancen, die Unternehmensführung, die Pläne und Visionen oder das Wachstum des Unternehmens oder auf andere zukünftige Ereignisse beziehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich solcher, die sich auf die COVID-19-Pandemie beziehen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den antizipierten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beeinflussen könnten, finden sich in den von Personalis bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich der jüngsten Berichte von Personalis auf den Formularen 8-K, 10-K und 10-Q, und sind dort u. a. unter der Überschrift "Risikofaktoren" aufgeführt. Personalis lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteten Aussagen ab.

