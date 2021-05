Tom Albright tritt formell zurück, da die Kryptowährungsbörse die nächste Phase ihres Wachstums in Angriff nimmt

Wie die Verwaltungsräte (die "Verwaltungsräte") von Bittrex Global GmbH (Vaduz, Liechtenstein) und Bittrex Global (Bermuda) Ltd (Hamilton, Bermuda) bestätigt haben, tritt Tom Albright mit dem heutigen Tag von seiner Position als CEO der beiden Unternehmen zurück. Die Verwaltungsräte sind dankbar für die Beiträge, die Tom Albright geleistet hat.

Stephen Stonberg, der derzeitige CFO und COO von Bittrex Global, wurde von den Verwaltungsräten zum Interim-CEO bestellt, um die Leitung der Unternehmen zu übernehmen.

"Tom Albright hat wichtige Führungsfähigkeiten eingebracht, als Bittrex Global gewachsen ist, um den Krypto-Marktplatz zu bedienen", so Bill Shihara, Mitgründer von Bittrex, Inc. "Tom hat darüber hinaus dazu beigetragen, das Unternehmen durch eine Zeit signifikanten Wachstums und Veränderungen in unserer Branche zu führen".

"Wir sind überaus erfreut, dass Stephen Stonberg Bittrex Global als Interim-CEO leiten wird", Shihara weiter. "Stephen ist seit Februar 2019 als CFO und COO tätig und verfügt über ein tiefes Verständnis unseres Geschäfts. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und hatte Führungsrollen in erstklassigen Bankinstituten inne. Da immer mehr private und institutionelle Investitionen in den Kryptowährungsmarkt eintreten, werden Persönlichkeiten wie Stephen eine wichtige Rolle dabei spielen, die Lücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Kryptowährungswelt zu schließen."

"Ich freue mich sehr darauf, das Streben nach Innovation bei Bittrex Global fortzuführen. Unsere neuen Angebote wie tokenisierte Wertpapiere (über Bittrex Global Bermuda Ltd.) revolutionieren den Kryptomarkt. Und wir erkennen zahlreiche weitere spannende Optionen am Horizont", so Stonberg.

Über Bittrex Global

Bittrex Global verfügt über eine der sichersten Handelsplattformen und E-Wallet-Infrastrukturen der Welt, über die Kunden Zugang zu faszinierenden neuen Produkten erhalten. Bittrex Global basiert auf den zukunftsweisenden Technologien von Bittrex und bietet sowohl professionellen Nutzern als auch Neueinsteigern Nutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau.

